Премьер Гренландии Эгеде заявил Трампу, что остров не продается

Трамп в свою очередь посчитал такую реакцию «неприятной и саркастичной» и даже отменил поездку в Данию. Он подчеркнул, что тогдашний датский премьер Метте Фредериксен, обращаясь к США, была груба. «Вы не имеете права таким образом говорить с Соединенными Штатами, по крайней мере при мне. Все, что ей нужно было сказать: “Нет, нас это не интересует”, — заявил республиканец.