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Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Причиной стало отклонение грузинского руководства от курса интеграции с Евросоюзом.

Источник: Аргументы и факты

Власти Германии приняли решение о приостановке работы ряда проектов в Грузии общей стоимостью в 237 миллионов евро. Об этом немецкий посол в Тбилиси Петер Фишер написал в соцсети X*.

Причиной стало отклонение грузинского руководства от курса интеграции с Европейским Союзом и пресечение протестных акций.

Фишер подчеркнул, что Германия была вынуждена приостановить финансирование множества программ, в числе которых оказались инициативы по развитию зеленого водорода, модернизации энергосетей и улучшению водной инфраструктуры в Батуми.

«Поддержка гражданского общества и верховенства закона сохраняются», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в события в Грузии и не собирается этого делать. При этом он отметил, что наблюдается совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейских стран.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.