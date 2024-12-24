Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в события в Грузии и не собирается этого делать. При этом он отметил, что наблюдается совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейских стран.