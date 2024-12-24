CША потратили более $1 трлн на исследование пристрастия крыс к кокаину

Согласно отчету, одно из таких исследований проводилось в Нью-Йоркском университете, который получил грант в размере 419 470 долларов. Целью проекта было выяснить, будут ли крысы, находящиеся в благоприятной среде, реже употреблять кокаин по сравнению с теми, кто содержится в изоляции или неблагоприятных условиях. Результаты показали, что крысы, находящиеся в изолированных и негативных условиях, проявляют большую склонность к употреблению наркотика.