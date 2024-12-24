В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о канале

«Мы хотим воспользоваться случаем, чтобы выразить категорическое неприятие заявлений правительства США о намерении вновь завладеть нашим каналом. Мы просим правительство, чтобы оно действовало решительнее», — сказал один из организаторов протеста.
Манифестация была созвана, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Панамы в социальной сфере, однако ее участники также воспользовались случаем, чтобы осудить заявления Трампа. На видеозаписи видно, как протестующие сжигают американский флаг и портрет избранного президента США.
В воскресенье Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.
Панамский канал, официально открытый в 1920 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор предусматривал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня канал остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.