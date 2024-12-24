В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о канале

В воскресенье Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.