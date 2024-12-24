Al-Watan: боевики-иностранцы сожгли рождественскую ёлку в Сирии

Боевики подожгли рождественскую ель в Сирийской Арабской Республике, информирует Al-Watan.
Инцидент случился в христианском городе Скальбия, расположенном на севере провинции Хама.
Настоятель христианской общины Скальбии Магера Хаддада рассказал, что поджог осуществили восемь человек. По его словам, это были не сирийцы.
«Восемь человек, не сирийцев, подожгли рождественскую ёлку через два дня после её установки», — сказал настоятель.
Он отметил, что злоумышленники задержаны. Ель, а также праздничная иллюминация будут восстановлены.
Ранее сообщалось, что в ФРГ террорист въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки.
Погибли несколько человек, ещё свыше 200 человек получили травмы. Подозреваемым является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Он объяснил атаку «плохим обращением с беженцами».