Келлог: Трамп хочет справедливого завершения конфликта на Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражает желание найти мирное и справедливое решение конфликта в Украине. Об этом в интервью Fox Business рассказал специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог.
По его словам, целью Трампа является создание честного, надежного и долговременного мира.
Келлог также подчеркнул, что команда Трампа имеет представление о прошлом опыте мирных переговоров, и у политика сформированы собственные идеи по урегулированию этого конфликта.
Ранее сообщалось, что Трамп процитировал главу российского государства Владимира Путина, когда делал заявление об урегулировании конфликта на Украине.
Напомним, издание El Pais писало, что Трамп в своем послании призвал Владимира Зеленского задуматься о прекращении конфликта на Украине и отказаться от претензий на территории, находящиеся под контролем российских войск.