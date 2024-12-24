Экс-мэр Сочи Копайгородский отрицает причастность к новому делу о взятке

Копайгородский и его супруга были задержаны осенью текущего года. По делу бывшего мэра Сочи и его супруги, обвиняемых в растрате в особо крупном размере, арестовали более 30 объектов недвижимости в российской столице, Петербурге, Ленинградской области, Сочи, Геленджике и Краснодаре.