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Экс-мэр Сочи Копайгородский отрицает причастность к новому делу о взятке

В отношении Копайгородского и его супруги завели новое дело за взятку в размере 43 миллиона рублей.

Источник: Телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Бывший глава города Сочи Алексей Копайгородский и его жена заявляют, что непричастны к новому уголовному делу о взятке, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал агентству адвокат Иван Миронов.

«Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают», — сказал он.

Миронов добавил, что в настоящее время обвинение не предъявлено. Кроме того, по его словам, «никакие следственные действия» не осуществлялись.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело о взятке на 43 миллиона рублей против экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги.

По данным правоохранителей, дело связано с незаконным присвоением земель, находящихся в собственности города Сочи.

Копайгородский и его супруга были задержаны осенью текущего года. По делу бывшего мэра Сочи и его супруги, обвиняемых в растрате в особо крупном размере, арестовали более 30 объектов недвижимости в российской столице, Петербурге, Ленинградской области, Сочи, Геленджике и Краснодаре.