NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали с высокой температурой

Машина скорой помощи прибыла к дому бывшего американского лидера Билла Клинтона. Подробности сообщает телеканал NBC News.
По данным СМИ, 78-летнего политика госпитализировали. У него зафиксирован жар и высокая температура.
«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — указано в сообщении со ссылкой на помощника политика.
Сейчас Клинтон находится в больнице в Вашингтоне. В ближайшее время его обследуют. Врачи возьмут все необходимые анализы.
Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Девушка находится под капельницей.