ЦРУ в 1950-е допрашивало подозреваемых в шпионаже с помощью наркотиков

В 1950-х годах агенты ЦРУ применяли наркотики и гипноз для допроса подозреваемых в шпионаже, как следует из обнародованного архивного документа. Архив национальной безопасности США, созданный в 1985 году журналистами и исследователями, опубликовал меморандум от июля 1952 года, адресованный директору ЦРУ.
В нём описывается использование техники под кодовым названием «Артишок» для допроса подозреваемого, идентифицированного как «русский двойной агент».
Согласно документу, применение гипноза позволило добиться регрессии, в ходе которой объект переживал события из своего прошлого, а также амнезии, исключающей воспоминания о самом допросе. Утверждается, что данный метод оказался весьма результативным.
Меморандум также сообщает, что подобные техники применялись дважды. На явочных квартирах агенты проводили допросы, комбинируя седативные препараты и стимуляторы. Эксперименты показали высокую эффективность такой химико-гипнотической методики.
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