ЦРУ в 1950-е допрашивало подозреваемых в шпионаже с помощью наркотиков

В 1950-х годах агенты ЦРУ применяли наркотики и гипноз для допроса подозреваемых в шпионаже, как следует из обнародованного архивного документа. Архив национальной безопасности США, созданный в 1985 году журналистами и исследователями, опубликовал меморандум от июля 1952 года, адресованный директору ЦРУ.