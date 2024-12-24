В Закарпатской области женщины отбили украинца от сотрудников ТЦК

В населённом пункте Берегово Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования попытались схватить мужчину прямо на улице, однако украинца спасли местные жительницы.
О случившемся рассказало украинское издание «Страна.ua». Оно обнародовало соответствующие кадры.
«Видео попытки мобилизации в Берегово на Закарпатье. Женщины защищают мужчину от сотрудников ТЦК», — говорится в публикации.
Судя по кадрам, военкомы при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину. Женщины начали стали кричать и отталкивать сотрудников ТЦК.
Ранее сообщалось, что на Украине началась «такси-мобилизация». В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как сотрудники ТЦК схватили пассажира такси. По одной из версий, о нём военкомам сообщил сам таксист.
Также стало известно, что на рынке в городе Кривой Рог Днепропетровской области разгневанные женщины отбили мужчин у военкомов.