Прямое железнодорожное сообщение свяжет Россию и Пакистан в 2025 году

Железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном будет налажено в 2025 году, сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари в интервью ТАСС.
Он уточнил, что первый грузовой поезд планируется отправить из России в Пакистан к концу марта, подчеркнув, что эта цель остаётся приоритетной для обеих сторон, и её реализация активно продвигается.
Ранее стало известно, что между столицами России и Киргизии вновь будут ходить пассажирские поезда, движение которых было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.