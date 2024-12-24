Путин установил рекорд по числу зрителей на прямой линии

По данным Mediascope, которые приводит газета «Ведомости», прямая линия с президентом собрала 17 миллионов зрителей, что стало наивысшим показателем за последние три года.
Для сравнения, в декабре 2023 года аналогичное мероприятие привлекло 16,3 миллиона зрителей, а в декабре 2021 года итоговую пресс-конференцию главы государства смотрели 16,8 миллиона россиян.
В 2022 году подобные мероприятия не проводились.
Ранее политолог Илья Ухов выразил мнение, что прошедшая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещённая с ежегодной пресс-конференцией, продемонстрировала его глубокую вовлечённость в вопросы социально-экономического развития страны.
По его словам, глава государства постепенно приобретает образ Pater Patriae — Отца Отечества, становясь символом единства различных слоёв российского общества.