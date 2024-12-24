Протестующие в Панаме сожгли портрет Трампа после слов о возврате канала

Ранее Трамп заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он подчеркнул, что канал является стратегическим активом США, обеспечивающим экономическую стабильность и безопасность страны.