Протестующие в Панаме сожгли портрет Трампа после слов о возврате канала

Жители Панамы устроили манифестацию из-за слов избранного американского лидера Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом. Видеозапись опубликовал Единый национальный профсоюз работников строительной и смежных сфер в своих социальных сетях.
Во время протеста активисты сожгли флаг США. «Досталось» и Трампу — его портрет также отправился в огонь.
«Мы хотим выразить категорическое неприятие заявлений правительства США о намерении вновь завладеть нашим каналом», — указали протестующие.
По их словам, правительству необходимо принимать решительные меры. Кроме того, они выразили несогласие с действиями властей в отношении социальной сферы.
Ранее Трамп заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он подчеркнул, что канал является стратегическим активом США, обеспечивающим экономическую стабильность и безопасность страны.