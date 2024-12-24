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«РВ»: ВС России совершили мощный прорыв в районе Новгородского в ДНР

Военные вошли в центр Щербиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия совершила значительный прорыв в районе Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР, заняв почти 5 квадратных километров территории и достигнув центра Щербиновки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Штурмовые группы, действуя в условиях боевых столкновений, смогли продвинуться на расстояние около двух километров по жилым районам, что позволило им войти в сам посёлок городского типа Щербиновка, расположенный вблизи Нелеповки. Общая площадь, которую удалось занять российским войскам, составила 4,85 квадратных километра.

Кроме того, на вражеский дрон попал момент, когда российская техника и бойцы перемещались по территории.

Ранее артиллерийским огнём ВСУ обстреляли группу мирных жителей, которые недавно покинули город Новгородский. Среди граждан были и те, кто не мог ходить, и раненые.

Напомним, российские войска освободили Нью-Йорк (Новгородское) в августе. Мирное население было эвакуировано из населенного пункта в сентябре.