«РВ»: ВС России совершили мощный прорыв в районе Новгородского в ДНР

Штурмовые группы, действуя в условиях боевых столкновений, смогли продвинуться на расстояние около двух километров по жилым районам, что позволило им войти в сам посёлок городского типа Щербиновка, расположенный вблизи Нелеповки. Общая площадь, которую удалось занять российским войскам, составила 4,85 квадратных километра.