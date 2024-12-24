Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рёнхап»: Сеул и Вашингтон возобновляют дипломатические мероприятия

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и глава Госдепа США Энтони Блинкен уже договорились провести личную встречу.

Южная Корея и Соединённые Штаты возобновляют приостановленные дипломатические мероприятия, которые были приостановлены из-за военного положения, сообщает «Рёнхап».

По данным агентства, Сеул и Вашингтон решили возобновить мероприятия, посвящённые «дипломатии и вопросам безопасности».

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и глава Госдепа США Энтони Блинкен уже договорились провести личную встречу «как можно скорее».

Напомним, парламент Южной Кореи объявил президенту импичмент. Причиной стало введение им военного положения в нарушение конституции. Исполняющим обязанности лидера Южной Кореи стал премьер Хан Док Су.

Ранее сообщалось, что Хан Док Су провёл телефонные переговоры с действующим американским лидером Джо Байденом, в ходе которых пообещал сохранить альянс с Соединёнными Штатами.