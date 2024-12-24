Бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что украинские атаки на гражданские объекты в России показывают их слабость и отчаяние. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Джонсон подчеркнул, что удары по целям, не имеющим прямой военной ценности, указывают на серьёзные трудности. По его словам, это свидетельствует о том, что Украина испытывает нехватку ресурсов и вынуждена действовать подобным образом.
Джонсон также отметил, что запасы вооружения и боеприпасов у Украины и её западных союзников, в частности, ракеты ATACMS, находятся на исходе. По его словам, США не смогут оперативно восполнить те запасы, которые расходуются украинцами.
Кроме того, эксперт отметил, что Владимир Зеленский с каждым днем становится всё более отчаянным. Джонсон считает, что Зеленский начинает делать всё более «безумные» заявления, осознавая, что его связь с Дональдом Трампом не такая прочная, как с Джо Байденом, что создаёт дополнительное напряжение в текущих обстоятельствах.
Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что Владимир Зеленский оказался в ситуации, из которой не может найти выхода. По его словам, Зеленский уже лишён возможности сменить курс и перейти к мирным инициативам, но при этом не имеет достаточных ресурсов для противостояния будущей администрации Дональда Трампа.