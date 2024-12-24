Кроме того, эксперт отметил, что Владимир Зеленский с каждым днем становится всё более отчаянным. Джонсон считает, что Зеленский начинает делать всё более «безумные» заявления, осознавая, что его связь с Дональдом Трампом не такая прочная, как с Джо Байденом, что создаёт дополнительное напряжение в текущих обстоятельствах.