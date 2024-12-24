Мэр Боуэн: жители Санта-Клауса круглый год ощущают атмосферу сказки

В небольшом американском городке Санта-Клаус в штате Джорджия царит атмосфера Рождества и волшебства круглый год, рассказала мэр города Донита Боуэн в интервью РИА Новости.
По её словам, жители города гордятся тем, что живут в месте с таким уникальным названием. Санта-Клаус был основан в 1940-е годы, расположен примерно в 300 километрах от Атланты и насчитывает немного более 200 жителей.
Боуэн, которая родилась в этом городе и с детства знакома с большинством местных жителей, отметила, что её тесные связи с людьми значительно помогают в работе. Знание людей и их семей позволяет лучше понимать потребности горожан и эффективно работать на благо города.
Все улицы Санта-Клауса, за исключением одной, имеют рождественскую тематику. Здесь есть Рождественская, Санная, Танцевальная, Рудольфа, Конфетных Тростей, Декабрьская и Оленья улицы.
Мэр также призналась, что многие жители Джорджии не знают о существовании города с таким волшебным названием. В то же время туристы приезжают сюда не только из других штатов, но и из-за рубежа, включая Канаду, Европу и Австралию.
Популярность Санта-Клауса возросла в последние годы благодаря активному продвижению мероприятий в социальных сетях. По словам Боуэн, в ноябре здесь традиционно зажигают ёлку, а мэр заранее публикует информацию о предстоящих праздниках, организуя для детей игры, конкурсы и угощения, чтобы каждый мог насладиться атмосферой праздника.
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