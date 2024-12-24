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Меркель назвала лидера ХДС Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера

Бывший канцлер Германии пожелала политику сил провести хорошую избирательную кампанию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может стать хорошим главой немецкого правительства. Свое мнение она высказала в подкасте медийного холдинга Table.Media.

По словам политика, Мерц долго работал над достижением своей цели. Она пожелала лидеру партии удачи в проведении предвыборной кампании.

«Я желаю Фридриху Мерцу всяческих успехов», — добавила Меркель.

Она отметила, что политик должен иметь убеждения, которые соответствуют интересам населения. На данный момент для Германии это экономические вопросы.

Напомним, что отношения между Меркель и Мерцем долгое время были холодными. Именно из-за бывшего канцлера глава союза ушел из политики и вернулся в нее в 2018 году.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Германии в феврале следующего года. Недавно сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель возглавила рейтинг популярности среди кандидатов на пост канцлера ФРГ.