Меркель назвала лидера ХДС Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может стать хорошим главой немецкого правительства. Свое мнение она высказала в подкасте медийного холдинга Table.Media.
По словам политика, Мерц долго работал над достижением своей цели. Она пожелала лидеру партии удачи в проведении предвыборной кампании.
«Я желаю Фридриху Мерцу всяческих успехов», — добавила Меркель.
Она отметила, что политик должен иметь убеждения, которые соответствуют интересам населения. На данный момент для Германии это экономические вопросы.
Напомним, что отношения между Меркель и Мерцем долгое время были холодными. Именно из-за бывшего канцлера глава союза ушел из политики и вернулся в нее в 2018 году.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Германии в феврале следующего года. Недавно сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель возглавила рейтинг популярности среди кандидатов на пост канцлера ФРГ.