Израиль атаковал больницу в Газе с помощью начинённых взрывчаткой роботов

Израильские военные нанесли удар по медучреждению на севере сектора Газа при помощи роботов, начинённых взрывчаткой роботов, сообщает Al Jazeera.
По данным телеканала, пострадали не менее 20 человек. Речь идёт о больнице Камаль Адван. Травмы получили и пациенты, и сотрудники медучреждения.
«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван, в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — говорится в материале.
Директор медучреждения Хуссам Абу Сафия заявил, что два военных робота взорвались «близко к больнице».
В публикации также сообщается, что ЦАХАЛ использует танки и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по больнице. В настоящее время в медучреждении находятся 400 гражданских лиц, в том числе новорождённые в инкубаторах.
Ранее сообщалось, что при ударе Израиля по жилым домам в Газе погибли свыше 60 человек.