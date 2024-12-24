Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту», если не будет новых выборов

По мнению госпожи Зурабишвили, легитимные способы предотвращения кризиса исчерпаны. Она заявила, что суды не принесли результатов из-за несовершенства правовой системы. Президент отметила, что Конституционный суд не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», создав «антиконституционную ситуацию».
Госпожа Зурабишвили считает единственным выходом новые выборы, которые должны пройти до 29 декабря. Она назвала это требованием народа, оппозиции и ее самой. «Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», — сказала глава государства.
Саломе Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября. 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, на которых победил бывший футболист Михаил Кавелашвили.