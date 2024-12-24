Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту», если не будет новых выборов

Госпожа Зурабишвили считает единственным выходом новые выборы, которые должны пройти до 29 декабря. Она назвала это требованием народа, оппозиции и ее самой. «Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», — сказала глава государства.