Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

«Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Ильхамом Алиевым в Баку и высоко ценит дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках.
«Уверен, успешное проведение глобального климатического форума COP29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет вашей страны», — подчеркнул глава государства.
Президент пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе азербайджанского государства.