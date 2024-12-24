Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией

«Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — подчеркнул Сийярто.