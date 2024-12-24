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Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией

Сийярто: Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сферах без санкций.

Источник: © РИА Новости

ООН, 24 дек — РИА Новости. Венгрия «абсолютно заинтересована» в развитии сотрудничества с Россией в сферах, которые не попадают под действие международных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — подчеркнул Сийярто.

Отвечая на вопрос о возможном визите премьер-министра Виктора Орбана в Россию в 2025 году, Сийярто отметил, что такая поездка возможна при необходимости. «Когда возникает необходимость для премьер-министра лично поговорить с президентом (Владимиром Путиным — ред.), они, конечно, пользуются этой возможностью и встречаются», — добавил он.

Министр также указал на важность сохранения прямого диалога для поддержания надежды на мир. «Если вы разрываете коммуникацию, то теряете надежду на мир. А это то, чего мы точно не хотим», — резюмировал собеседник агентства.