Пушков объяснил упадок западной цивилизации

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, истинные причины упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политика «открытых границ» и геополитический фанатизм либеральных элит.
«Анекдотическим примером служит главная страна “свободного мира” — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции, а его “сменщица” Камала Харрис также с самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты», — написал Пушков.
Парламентарий также отметил, что культура толерантности и мультикультурализма, пропагандируемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств, а приход к власти в США Дональда Трампа — прямое доказательство провальной миграционной политики.
«Нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, задумали не что иное, как уничтожение собственных наций под прикрытием толерантности и мультикультурализма. Такую политику продолжают проводить в Британии, Франции и Германии, что и ведет к беспрецедентному росту антисистемных движений в этих странах», — объяснил Пушков.
Стремление к гегемонии, как полагает сенатор, побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, в том числе и на Украине, что привело только к увеличению фискального долга США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира.