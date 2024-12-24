Пушков объяснил упадок западной цивилизации

«Анекдотическим примером служит главная страна “свободного мира” — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции, а его “сменщица” Камала Харрис также с самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты», — написал Пушков.