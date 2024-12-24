Глава Башкирии: «Тема транспорта — очень чувствительная, а ситуация где-то несовершенна»

— Можно купить пять тысяч автобусов, двести трамваев, — говорит он. — Но, если не отладить транспортную систему, это пойдёт в минус власти и людям, которые это делают. Определённую часть этой работы мы выполнили — обновили большую часть техники, запустили единую транспортную карту «Алга». Нам предлагали переходить на брутто-контракты. Что это такое? Мы оплачиваем услуги перевозчика. Он должен зарабатывать определённое количество денег, а то, что не заработает, будет платить республика. В итоге нам бы пришлось субсидировать билеты для пассажиров, либо задирать тарифы. Поэтому мы не перешли на эту систему. Но работу продолжим, сейчас мы находимся в режиме осмысления.