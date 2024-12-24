Глава Башкирии: «Тема транспорта — очень чувствительная, а ситуация где-то несовершенна»

На прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как в Уфе наладят работу общественного транспорта. Так, в ближайшее время власти задумали пересадить пассажиров на трамваи.
В городе начинается масштабная реконструкция трамвайных путей: рельсовое полотно полностью заменят и утопят в асфальте, сравняв с дорогой. Трамваи будут ходить бесшумно, и увеличится скорость хода. Реконструкция начнется с южной части столицы Башкирии, а потом продолжится в северной.
— С 2025 года мы начнём приводить в порядок рельсы в старой части Уфы, — сказал Радий Хабиров. — А дальше перейдём в северную часть города, где также будем ремонтировать ветки. Предстоит определённая работа. Подчеркиваю, мы наметили этапы решения этого вопроса, которые обязательно реализуем.
Кроме того, глава республики сообщил, что «наряду с обновлением автобусов и троллейбусов в Уфе приступили к замене старых трамваев на новую технику».
— Я обратился к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, — пояснил г-н Хабиров. — Они заменяют свои трамваи на новые. Соответственно, попросили передать нам неиспользуемую технику. Первые вагоны уже привезли в Башкортостан.
Город получил 18 современных трамваев, четыре из которых уже вышли на столичные маршруты. А всего в планах — пополнить парк на 69 электрических машин.
Радий Хабиров считает, что тема общественного транспорта — "очень чувствительная, а.
ситуация где-то несовершенна".
— Можно купить пять тысяч автобусов, двести трамваев, — говорит он. — Но, если не отладить транспортную систему, это пойдёт в минус власти и людям, которые это делают. Определённую часть этой работы мы выполнили — обновили большую часть техники, запустили единую транспортную карту «Алга». Нам предлагали переходить на брутто-контракты. Что это такое? Мы оплачиваем услуги перевозчика. Он должен зарабатывать определённое количество денег, а то, что не заработает, будет платить республика. В итоге нам бы пришлось субсидировать билеты для пассажиров, либо задирать тарифы. Поэтому мы не перешли на эту систему. Но работу продолжим, сейчас мы находимся в режиме осмысления.
Радий Хабиров также отметил, что по «нерентабельным» для частных перевозчиков маршрутам ходят автобусы государственного предприятия «Башавтотранса».
— На прямую линию поступило много предложений, которые связаны с работой общественного транспорта в Уфе, — сказал Радий Фаритович. — Например, просят выделить дополнительный маршрут из Сипайлово в Черниковку. Мы готовы пустить по указанному маршруту коммерческий транспорт, но частные перевозчики сложно идут на эти направления. Благодаря «Башавтотрансу» мы всё-таки выдерживаем эту работу.