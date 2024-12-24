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Беларусь откроет посольство при Святом Престоле

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Беларусь откроет свое посольство при Святом Престоле, соответствующее постановление правительства республики № 988 от 20 декабря 2024 года № 988 опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: Sputnik.by

В документе уточняется, что посольство должно быть открыто до 1 сентября 2025 года.

Финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси будет МИД за счет средств, предусмотренных на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Святой Престол — официальное название Папы Римского и Римской курии. Он владеет городом-государством Ватикан.

Дипломатические отношения между Ватиканом и Минском были установлены в 1992 году. Первые два года апостольская нунциатура — дипмиссия Святого Престола — находилась в Ватикане. Спустя почти два года, 18 мая 1994-го, она открылась в белорусской столице.

Ранее послами Беларуси при Святом престоле назначались по совместительству послы республики в Швейцарии, представители при ООН в Женеве и других организациях.