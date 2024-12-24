Беларусь откроет посольство при Святом Престоле

В документе уточняется, что посольство должно быть открыто до 1 сентября 2025 года.
Финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси будет МИД за счет средств, предусмотренных на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Святой Престол — официальное название Папы Римского и Римской курии. Он владеет городом-государством Ватикан.
Дипломатические отношения между Ватиканом и Минском были установлены в 1992 году. Первые два года апостольская нунциатура — дипмиссия Святого Престола — находилась в Ватикане. Спустя почти два года, 18 мая 1994-го, она открылась в белорусской столице.
Ранее послами Беларуси при Святом престоле назначались по совместительству послы республики в Швейцарии, представители при ООН в Женеве и других организациях.