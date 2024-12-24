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Мирзиёев посетит Россию — цель визита

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, которые пройдут 25−26 декабря».

говорится в сообщении.

Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир
СНГ