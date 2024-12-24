Мирзиёев посетит Россию — цель визита

В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.