Мирзиёев посетит Россию — цель визита

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, которые пройдут 25−26 декабря».
Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.