Лукашенко обратился к Алиеву, сказав про международный авторитет Азербайджана

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что приятно отметить, что братский Азербайджан под мудрым руководством Ильхама Алиева играет все более значимую роль в тюркском мире, а также укрепляет свое лидерство в регионе, является надежным стратегическим партнером Беларуси.