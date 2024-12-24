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Лукашенко обратился к Алиеву, сказав про международный авторитет Азербайджана

Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря, во вторник, обратился к президенту Азербайджана, поздравил его с днем рождения и сказал про международный авторитет Азербайджана. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что приятно отметить, что братский Азербайджан под мудрым руководством Ильхама Алиева играет все более значимую роль в тюркском мире, а также укрепляет свое лидерство в регионе, является надежным стратегическим партнером Беларуси.

Президент Беларуси сообщил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу, которая состоялась в Баку с Алиевым. Он подчеркнул, что высоко ценит дружбу с президентом Азербайджана, доверительные отношения, взаимную поддержку, открытый конструктивный диалог на различных площадках.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что успешное проведение глобального климатического форума COP29, а также саммита мировых лидеров смогли еще сильнее упрочить международный авторитет Азербайджана.

Ранее в Азербайджане президент Беларуси Александр Лукашенко назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже».

Тем временем глава государства сказал, почему 2025 год будет непростым: «В силу определенных причин».

Также мы писали, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.