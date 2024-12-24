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Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности

ООН, 24 дек — РИА Новости. Венгрия надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет вести с РФ переговоры по теме стратегической стабильности, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: AP 2024

«Мы понимаем, что в мире есть несколько стран, включая Россию и Соединенные Штаты, которые обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир, поэтому я надеюсь, что использование этого потенциала никогда не произойдет. Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений», — сказал Сийярто, комментируя РИА Новости испытание российской ракеты «Орешник».

Министр выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.