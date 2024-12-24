Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности

«Мы понимаем, что в мире есть несколько стран, включая Россию и Соединенные Штаты, которые обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир, поэтому я надеюсь, что использование этого потенциала никогда не произойдет. Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений», — сказал Сийярто, комментируя РИА Новости испытание российской ракеты «Орешник».