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Эрдоган посетит Сирию с делегацией министров, пишут СМИ

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией, включающей министров, курирующих различные отрасли экономики и отвечающих за инвестиции, сообщила проправительственная газета Hürriyet.

Источник: © РИА Новости

Дамаск с визитом уже посетили глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

«Временное правительство в Сирии будет сформировано быстро. Президент Эрдоган посетит Дамаск с большой делегацией, включающей министров инвестиций», — пишет издание.

В канцелярии турецкого лидера РИА Новости сообщили, что сроки визита Эрдогана в Сирию пока уточняются.

Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.