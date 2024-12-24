Карпенко: европейские наблюдатели будут работать на выборах президента

«Да, будут европейские страны. Они будут представлены разными категориями (наблюдателей — Sputnik), в том числе, политиками, общественными деятелями, экспертами», — уточнил глава ЦИК.
По его словам, белорусские власти уже аккредитовали наблюдателей из Венгрии, Швейцарии и Польши. Следить за избирательным процессом будут также представители Японии, панафриканского парламента.
Карпенко обратил внимание, что самой многочисленной группой наблюдателей станет миссия Содружества Независимых Государств, в состав которой уже входят 200 человек.
«Но не исключаю, что их может быть и больше», — констатировал глава Центризбиркома.
В настоящее время власти официально аккредитовали для наблюдения за выборами президента 93 международных наблюдателей и 951 национального наблюдателя.