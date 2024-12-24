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WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии

США, имеющие свыше десяти военных баз в Сирии, обсуждают целесообразность сохранения военного присутствия на фоне «потрясений» на Ближнем Востоке и участившихся обстрелов, выяснила WP. Ситуацию газета называет дилеммой для Трампа.

Источник: AP 2024

Внезапный крах режима Башара Асада в Сирии ставит под сомнение долгосрочную военную миссию США в этой стране, поскольку главный партнер Пентагона в регионе — курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) — в настоящее время «борется за выживание», тогда как избранный президент США Дональд Трамп скептически относится к продолжению сирийской кампании, пишет The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что уже 20 января, когда Трамп официально вступит в должность, он столкнется с «изменившимся» Ближним Востоком и все более насущными вопросами о будущем примерно 2 тыс. американских военнослужащих, размещенных в Сирии. Сам республиканец ранее неоднократно угрожал вывести американские войска из Сирии, однако, будучи избранным, так и не раскрыл свою окончательную стратегию по этому направлению.

Вместе с тем, пишет WP, его советники ясно дали понять, что приоритетом будет сдерживание «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в России), которое, хотя и ослабло, получило шанс перегруппировать свои силы в Сирии.

Как рассказал газете спецпредставитель по Сирии во время первого срока Трампа Джеймс Джеффри, свергнувшие Асада боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), фактически возглавившие новое правительство САР, в прошлом успешно боролись с ИГ. «Трамп спросит: “Зачем мне держать… войска для борьбы с ИГ, когда, по сути, все наши боевые действия сводятся к их бомбардировкам в пустыне? И будет очень сложно ответить на этот вопрос”, — отметил дипломат.

Член палаты представителей Майкл Уолц, которого Трамп назначил советником по национальной безопасности, также заявил, что республиканец хоть и намерен ограничить иностранные связи, но не позволит ИГ возродиться. «Президент предельно ясен, и его мандат от избирателей состоял в том, чтобы сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы мы [втянулись] в новые войны на Ближнем Востоке, — сказал Уолц в недавнем интервью Fox News. — Но в Сирии он ясно видит угрозу ИГ, которая все еще существует. Мы должны держать ее под контролем».

США имеют более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых размещены около 2 тыс. военных. Во время событий «арабской весны» США тесно сотрудничали с курдами в борьбе против ИГ, а после заявленной победы над группировкой войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах под контролем курдских СДС.

Один из источников WP в Пентагоне рассказал, что чиновники Пентагона и Центрального командования США (CENTCOM), которое курирует операции на Ближнем Востоке, провели плановые совещания по вопросу целесообразности миссии в Сирии на фоне «потрясений» на Ближнем Востоке. Газета отмечает, что вопрос обсуждался как на фоне падения режима Асада, так и на фоне участившихся с начала войны Израиля и ХАМАС обстрелов американских баз в регионе.

Главным фактором, определяющим будущее миссии США, вероятно, станут будущие договоренности между курдскими властями на северо-востоке Сирии и новым правительством во главе с ХТШ в Дамаске, указывает WP. При этом, пишет газета, хотя СДС проявила себя как верный товарищ Вашингтона в борьбе с террористами, ее надежда на получение автономии давно вызывает трения между Вашингтоном и его союзником по НАТО Турцией, которая считает СДС частью запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

WP не исключает, что после взятия Манбиджа сирийские силы могут двинуться на Кобани — крупный город, населенный в основном курдами. По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока Чарльза Листера, СДС находится в «очень, очень сложной» ситуации, поскольку некурдские бойцы в рядах группировки бежали, а лидеры задаются вопросом, как долго они будут получать поддержку США. «Они более уязвимы, чем когда-либо», — сказал он.

Отставной генерал США и бывший командующий CENCOM Джозеф Вотел заявил, что отношения Вашингтона с другими партнерами могут пострадать, если они откажутся от поддержки своих союзников. «Я думаю, мы должны оказывать все большее и большее давление на Турцию, чтобы она прекратила свои операции и операции СНА (“Сирийской национальной армии”). Мы можем создать здесь ситуацию, в которой ИГИЛ может восстановиться и вновь закрепиться», — заявил военный.

После свержения сирийского правительства 8 декабря протурецкие повстанческие группировки перешли в наступление на курдские формирования и в течение нескольких дней захватили у курдов два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке. Столкновения с повстанцами вынудили подразделения курдов прекратить операции против ИГ, говорил ранее командующий СДС генерал Мазлум Абди. Командование курдов также выражало опасения, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом они снова лишатся поддержки США.

При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона. «Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — отмечал избранный президент.

Трамп Дональд