WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии

Член палаты представителей Майкл Уолц, которого Трамп назначил советником по национальной безопасности, также заявил, что республиканец хоть и намерен ограничить иностранные связи, но не позволит ИГ возродиться. «Президент предельно ясен, и его мандат от избирателей состоял в том, чтобы сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы мы [втянулись] в новые войны на Ближнем Востоке, — сказал Уолц в недавнем интервью Fox News. — Но в Сирии он ясно видит угрозу ИГ, которая все еще существует. Мы должны держать ее под контролем».