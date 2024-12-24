В Киеве произошли взрывы, над Россией сбиты БПЛА. Военная операция, день 1035-й

8:44 Минфин не поддержал идею предоставить участникам военной операции на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, следует из ответа на инициативу замминистра финансов Ивана Чебескова, который приводит «РИА Новости».
8:35 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), которая финансирует ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
8:26 Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
8:22 Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — заявил собеседник.
8:18 Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.
8:15 Румыния будет поддерживать усилия избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Марчел Чолаку.
8:12 Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
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8:07 В Киеве рано утром произошли взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника: три сбиты над Ростовской областью, еще один — над Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1035-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.