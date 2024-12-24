Врио главы Ростовской области удивила неготовность региона к холодам

Главу Ростовской области удивила неподготовленность региона к зиме. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об итогах планерного совещания на своей странице в социальной сети.
В ходе встречи глава области обратил внимание на жалобы дончан об отсутствии отопления. По словам Юрия Слюсаря, ранее ему отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону.
Отдельного внимания заслуживает Белая Калитва. В ее случае доклады о готовности к зиме сильно расходятся с реальностью. Из-за чего врио губернатора поручил первоочередно проверить все проблемные объекты, устранить имеющиеся нарушения, а в случае аварии реагировать сиюминутно.