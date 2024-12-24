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Врио главы Ростовской области удивила неготовность региона к холодам

Врио губернатора Дона Юрий Слюсарь раскритиковал подготовку региона к холодам.

Источник: Комсомольская правда

Главу Ростовской области удивила неподготовленность региона к зиме. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об итогах планерного совещания на своей странице в социальной сети.

В ходе встречи глава области обратил внимание на жалобы дончан об отсутствии отопления. По словам Юрия Слюсаря, ранее ему отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону.

Отдельного внимания заслуживает Белая Калитва. В ее случае доклады о готовности к зиме сильно расходятся с реальностью. Из-за чего врио губернатора поручил первоочередно проверить все проблемные объекты, устранить имеющиеся нарушения, а в случае аварии реагировать сиюминутно.

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