Маркелов назвал основную причину смертности в Омской области

«В лечение и спасение наших пациентов, у которых случились сердечно-сосудистые катастрофы, вложено огромное количество денег для того, чтобы оснастить медучреждения. Мы за счет федеральных региональных денег полностью оснастили два региональных сосудистых центра, которые работают 24 часа, где спасают жизни. Это заведения с уникальными технологиями, которые позволяют спасать человека с инфарктами, инсультами», — сообщил Маркелов.