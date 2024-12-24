Маркелов назвал основную причину смертности в Омской области

Об этом во вторник, 24 декабря 2024 года, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Маркелов (на фото).
«В лечение и спасение наших пациентов, у которых случились сердечно-сосудистые катастрофы, вложено огромное количество денег для того, чтобы оснастить медучреждения. Мы за счет федеральных региональных денег полностью оснастили два региональных сосудистых центра, которые работают 24 часа, где спасают жизни. Это заведения с уникальными технологиями, которые позволяют спасать человека с инфарктами, инсультами», — сообщил Маркелов.
Для укрепления материально-технической базы омских медучреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было приобретено медицинское оборудование для всех 8 профильных отделений, оказывающих данный вид помощи.
Всего приобретено: 586 единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансный томограф; ангиографические системы (5 единиц); компьютерные томографы (5 единиц); ультразвуковые аппараты (17 единиц); оборудование для медицинской реабилитации.