«За собак взялся». Зоозащитник грозит депутату Красноярска свечами за упокой

«Думаю, что на красноярского депутата основную агрессию выражают так называемые бизнесмены-зоозащитники, которые для вида говорят, что переживают за животных, а на самом деле им глубоко на них наплевать. По-моему, в данном случае борьба идет не столько за животных, сколько за деньги. Из собственного опыта могу сказать, что любители животных делятся на пять видов. — рассказывает Анна Аксенова. — Первый — это те, кто действительно любят животных. Они меньше всего проявляют агрессию и крайне редко участвуют в сетевых баталиях. Второй — это люди, которые переживают какую-то личную проблему, к примеру, одиночество или неурядицу в семье. Животных они воспринимают как членов семьи, могут на них зацикливаться. Это помогает им пережить трудности. Третий — это люди, профессионально занимающиеся разведением животных. Они зарабатывают на породистых собаках, но делают вид, что любят всех животных и рьяно всех защищают. А две оставшиеся категории — это бизнесмены, занимающиеся содержанием животных в приютах и лечением в ветеринарных клиниках, то есть те, кто зарабатывают на них. На мой взгляд, сегодня многие зарабатывают на защите животных. Если же уберут агрессивных животных, значит, для них потеряется стабильная статья дохода».