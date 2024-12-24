«За собак взялся». Зоозащитник грозит депутату Красноярска свечами за упокой

Депутаты ЗС Красноярского края работают над изменением закона о безнадзорных бродячих животных. Недавно поправки приняли в первом чтении. Один из важных аспектов документа — возможность усыпления агрессивных бродячих собак. Это привело в ярость некоторых зоозащитников. Они стали слать угрозы парламентариям.
Подробнее о нападках зоозащитников — в материале krsk.aif.ru.
«Новый гуманизм».
Неизвестная женщина написала краевому депутату Алексею Кулешу сообщение с угрозами.
«С людьми покончил, за собак взялся. Ты больше не будешь депутатом. Я твоим детям буду ставить свечки за упокой каждый день, пока они не», — лишь некоторые выдержки из агрессивного сообщения, которое отправила в мессенджере некая Анна.
Депутат осудил такую реакцию на законопроект со стороны защитников животных.
«Есть люди, любовь которых к животным настолько велика, что они готовы убивать людей. Такой новый гуманизм», — написал депутат в соцсети, пообещав заявить в полицию.
Недовольство вызвали поправки к краевому закону, по которому могут разрешить усыпление агрессивных бродячих животных. При этом определять судьбу бездомных животных, согласно документу, будет специальная комиссия. Документ на последней в этом году сессии был принят в первом чтении большинством голосов.
«Ко второму чтению должны быть разработаны правила для пунктов временного содержания животных, порядок содержания домашних животных, меры по усилению ответственности для хозяев, которые свои обязанности не соблюдают, правила работы комиссии, которая определяет, агрессивно животное или нет», — комментировал председатель комитета ЗС по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов.
Добавим, что инициатором поправок выступило региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Чиновники предлагают разработать следующий порядок работы с бездомными животными: отлов, передача в пункты временного содержания, оценка состояния, в том числе на степень немотивированной агрессии, которую будет проводить комиссия из представителей ветеринарного надзора и муниципалитета, кинолога и общественных инспекторов, 10-дневный карантин с вакцинацией, стерилизацией и маркированием. Затем собаку должны вернуть хозяевам или найти новых. Если хозяев найти не удалось, и собака не проявляет агрессии, то её выпустят в прежнее место обитания, если же она нападала на человека или вела себя агрессивно, то усыпят.
Корыстная любовь к животным.
Нападки со стороны зоозащитников на людей, выступающих против бездомных животных, нередки. Достаточно зайти в комментарии под любой новостью о нападении бродячих собак на людей. С высокой вероятностью там можно будет встретить немало комментариев в защиту животного, даже если оно напало на ребенка или старика.
Семейный психолог с большим опытом общения с зоозащитниками и собаководами Анна Аксенова рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, почему зоозащитники устроили нападки на парламентария.
«Думаю, что на красноярского депутата основную агрессию выражают так называемые бизнесмены-зоозащитники, которые для вида говорят, что переживают за животных, а на самом деле им глубоко на них наплевать. По-моему, в данном случае борьба идет не столько за животных, сколько за деньги. Из собственного опыта могу сказать, что любители животных делятся на пять видов. — рассказывает Анна Аксенова. — Первый — это те, кто действительно любят животных. Они меньше всего проявляют агрессию и крайне редко участвуют в сетевых баталиях. Второй — это люди, которые переживают какую-то личную проблему, к примеру, одиночество или неурядицу в семье. Животных они воспринимают как членов семьи, могут на них зацикливаться. Это помогает им пережить трудности. Третий — это люди, профессионально занимающиеся разведением животных. Они зарабатывают на породистых собаках, но делают вид, что любят всех животных и рьяно всех защищают. А две оставшиеся категории — это бизнесмены, занимающиеся содержанием животных в приютах и лечением в ветеринарных клиниках, то есть те, кто зарабатывают на них. На мой взгляд, сегодня многие зарабатывают на защите животных. Если же уберут агрессивных животных, значит, для них потеряется стабильная статья дохода».
Общественный инспектор в области обращения с животными Кристина Лабутина сказала krsk.aif.ru, что ей трудно прокомментировать такую неадекватную реакцию некоторых людей. Она считает, что есть вероятность, что подобные сообщения могут быть провокацией.
«Думаю, подобное поведение “зоозащитников” является провокацией. Вряд ли это сообщение с угрозой в адрес депутата отправлял реальный человек. В любом случае нормальные зоозащитники так вести себя не будут», — подытожила Кристина Лабутина.
Рецепт решения проблемы.
В комментариях к посту Кулеша многие высказались в его поддержку.
«Сколько покусанных уже в городе в разных местах. Собака должна быть на поводке и при хозяине! Да, люди сами виноваты. Но со стаями делать что-то надо. А агрессивных особо нет смысла держать в приюте».
«К сожалению, в обществе хватает нездоровых фанатиков. Надеюсь, эту даму вернут в реальность правоохранительные органы».
«Собаководы (собачники) — они такие…. Собачку бездомную — будут ловить — тотошкаться с ней, а человека готовы убить — в прямом смысле слова».
Добавим, что в некоторых регионах уже приняты законы о борьбе с бездомными животными, разрешающие в том числе эвтаназию. Подобные меры разрешены в Республике Алтай, Астраханской области, Забайкальском крае, Бурятии, Удмуртии, на Чукотке и в некоторых других субъектах РФ. Однако в Бурятии Верховный суд вскоре отменил усыпление животных.
Новости о нападении бездомных собак на людей довольно часто встречаются в информационном пространстве. Помимо этого, псы могут быть переносчиками таких опасных заболеваний, как бешенство. Бродячие собаки — серьезная и чувствительная для многих проблема.
«Если бы каждый зоозащитник взял себе по 10 собачек, которых он искренне любит, то бродячих собак у нас бы уже не осталось», — уверена Анна Аксенова.
Напомним, «свечки за упокой» собиралась ставить и репетитор ребенку, который ходил к ней на дополнительные занятия. Читайте эту историю тут.