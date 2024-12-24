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Литва хочет продлить санкции против белорусов. Они касаются виз и ВНЖ

В Литва планируют продлить национальные санкции против граждан Беларуси и РФ еще на год.

Источник: Смартпресс

Такую поправку к закону о санкциях подготовило министерство иностранных дел Литвы.

«Причины, по которым был принят закон, не исчезли. Действия Российской Федерации оказывают существенное негативное влияние не только на безопасность стран-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО, но и на безопасность Европы в целом», — говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, закон об ограничительных мерах в связи с военной ситуацией в Украине действует до 3 мая 2025 года. МИД Литвы предлагает продлить его действие до 2 мая 2026 года.

В частности эти ограничительные меры предусматривают:

  • приостановку приема заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Беларуси и РФ, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД Литвы;
  • приостановку приема заявлений на получение временного вида на жительство в Литве, за исключением тех, кто имеет действующую шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС;
  • запрет на импорт сельскохозяйственной продукции российского и белорусского производства;
  • россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.

Национальные санкции против граждан Беларуси и России были впервые введены литовским Сеймом в 2023 году. В нынешнем году они были возобновлены и продлены.

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