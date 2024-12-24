Литва хочет продлить санкции против белорусов. Они касаются виз и ВНЖ

Такую поправку к закону о санкциях подготовило министерство иностранных дел Литвы.
Напомним, закон об ограничительных мерах в связи с военной ситуацией в Украине действует до 3 мая 2025 года. МИД Литвы предлагает продлить его действие до 2 мая 2026 года.
В частности эти ограничительные меры предусматривают:
- приостановку приема заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Беларуси и РФ, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД Литвы;
- приостановку приема заявлений на получение временного вида на жительство в Литве, за исключением тех, кто имеет действующую шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС;
- запрет на импорт сельскохозяйственной продукции российского и белорусского производства;
- россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.
Национальные санкции против граждан Беларуси и России были впервые введены литовским Сеймом в 2023 году. В нынешнем году они были возобновлены и продлены.