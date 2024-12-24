Литва хочет продлить санкции против белорусов. Они касаются виз и ВНЖ

«Причины, по которым был принят закон, не исчезли. Действия Российской Федерации оказывают существенное негативное влияние не только на безопасность стран-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО, но и на безопасность Европы в целом», — говорится в пояснительной записке к закону.