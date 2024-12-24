Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о решении главных городских проблем

Прошло уже несколько месяцев в новой для вас должности — совпали ли ожидания и реальность?
Сергей Петрин: Работая первым замом по городскому хозяйству, я и раньше был погружен практически во все вопросы, которые касались жизни Воронежа. Довольно длительный период исполнял обязанности и зама по градостроительству, и главы города, то есть работа была понятна, фантазий не было. Но все-таки были иллюзии, наверное, по-другому их не назовешь, по поводу распределения рабочего времени. Думал, что смогу сосредоточиться на масштабных задачах и меньше уделять мелким вопросам и проблемам. Пока, к сожалению, только частично удалось это реализовать. Может быть, повлияли и перестановки в руководстве районных управ и управлений мэрии. Надеюсь, что в декабре — январе все кадровые решения примем, и я перейду к более серьезным, крупным задачам, которые не раз обозначал. Их решение требует времени, поиска новых финансовых источников и, возможно, подходов. С 2025 года будут реализовываться новые нацпроекты, изменятся критерии отбора заявок от регионов, на этом нужно сосредоточиться.
Возможно, раньше у вас бывали мысли из разряда «Если бы мэром был я…»?
Сергей Петрин: Да, но мы с Вадимом Кстениным (предыдущий глава города. — прим. «РГ») находили компромиссы по многим проблемам, которые совместно старались решать. Я свои предложения доносил и во многом находил его поддержку. Сейчас тоже есть серьезные и амбициозные задачи, но мы прекрасно понимаем, что многое упирается в вопрос: где в это непростое время найти финансирование. Я думаю, что это будет приоритетный вопрос на 2025 год.
Какие самые значимые проекты вы бы выделили?
Сергей Петрин: Это социальные объекты, та же «мегашкола» — крупнейшая в РФ, школы на улице Домостроителей. Я считаю, замечательные проекты — современные образовательные центры с шикарными условиями для развития детей. Спортивные залы там такого уровня, что можно первенство России спокойно проводить, а может, и чемпионат Европы. Отмечу проекты благоустройства. Та же Петровская набережная, где так тяжело начиналась реконструкция, уже получила много положительных откликов от горожан. Часть работ выполним уже в следующем году. Скорее всего, в процессе эксплуатации появятся пожелания от жителей, мы к этому готовы. Практически каждый год благоустраиваем небольшие территории для жителей определенного района или даже микрорайона. Тот же сквер имени Н. Северцова многострадальный, который пытались реконструировать несколько лет подряд. То подрядчика не могли найти, то исполнитель оказался недобросовестным. В этом году наконец завершили этот проект. Строится долгожданная школа в микрорайоне Подгорное, 1 сентября 2025 года дети уже пойдут в нее. В этот же срок планируем завершить реконструкцию 45-й школы, которую тоже много лет обсуждали.
Решаются вопросы с дорожными развязками, которые привлекали внимание всего города и обсуждались на еженедельной основе. Взять то же Остужевское кольцо — нашли финансирование, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» спасибо губернатору за поддержку, и в рамках трехлетнего контракта приступили к реализации теперь уже последнего этапа реконструкции. Думаю, откроем движение по эстакаде раньше срока, уже в 2025-м. А в декабре этого года запустим движение по дублеру Московского проспекта. Откроется и новый участок дороги в микрорайоне Шилово — здесь были использованы средства инфраструктурного бюджетного кредита, и хороший объект получился. Проектов много, планов еще больше!
Вас устраивают темпы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в частности сетей? Какие инвестиции, какие дополнительные средства сюда можно привлечь?
Сергей Петрин: Отрасль, к сожалению, проблемная, и проблемная уже многие годы. Искали разные варианты. Напомню, что Воронеж одним из первых начал пользоваться механизмом концессионных соглашений. В 2012 году был заключен договор с компанией «РВК-Воронеж», появилась инвестпрограмма, за счет которой начали модернизацию сетей. На тот момент это был, наверное, единственный механизм решения проблемы. С тех пор добавилось еще три концессионных соглашения, последнее — снова с «РВК» в части объектов Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Помните, в 2019 году сколько проблем этот объект доставил нашим горожанам? Сейчас количество жалоб минимальное, хотя он иногда о себе напоминает, потому что модернизация очистных не завершена. Напомню, у ЛОС тоже есть инвестпрограмма: как и на Правобережных очистных, мы изменим технологии, уйдем от использования иловых карт, от которых идет основной запах. Цех механического обезвоживания осадка уже проектируется, и параллельно начаты строительно-монтажные работы, что позволило вести реконструкцию сооружений опережающими темпами.
Сейчас возлагаем надежды на дополнительные источники финансирования — не только инвестпрограммы и концессионные соглашения, но и федеральные проекты. В декабре уже получим объемы средств на 2025−2027 годы. У нас есть уже прогнозные цифры по программе, в рамках которой можно будет модернизировать именно инженерные сети — водоснабжения, водоотведения, отопления. Мы подготовили проектно-сметную документацию на объекты, которые надо делать в первую очередь. Например, есть котельная «Святогора» на улице Урывского, она на слуху у многих. От нее ведут сети, которые находятся в муниципальной собственности и переданы в эксплуатацию муниципальному предприятию «Воронежтеплосеть». Был проведен анализ, какие мероприятия нужно выполнить на этих сетях, чтобы достичь максимального экономического эффекта, то есть снизить убытки от эксплуатации этих сетей и повысить качество отопления домов, подключенных к этой котельной. Те участки, где происходят самые крупные утечки, хотим включить в план ремонта на следующий год. Объем средств невелик, но тем не менее — в 2025-м регион получит миллиард рублей, в 2026—2027 побольше, до полутора миллиардов. Какую-то часть суммы выделят на Воронеж, и мы надеемся за счет этого источника часть проблем решить.
Кроме того, по поручению президента Воронежской области спишут две трети суммы бюджетных кредитов. Этот механизм используется уже на протяжении двух лет, мы знаем объем средств, которые можно будет использовать на модернизацию инженерной инфраструктуры. Обсуждаем с Губернатором Александром Гусевым, какой объект средств можно будет использовать, на какие объекты — приоритеты выстроены.
Износ сетей, к сожалению, высок, и теми методами, которыми мы пользовались до сих пор, пока решить эту проблему не удается.
Как бы вы оценили исполнение концессионных соглашений в воронежском ЖКХ?
Сергей Петрин: Проблемы появляются постоянно, и проблемы разного рода. Как пример — то же соглашение по ЛОС. Когда его подписывали в 2022 году, в стране были совершенно другие экономические условия. Ключевая ставка Центробанка была 6,75 процента, сейчас — 21, и есть прогнозы по повышению до 23. Естественно, вся финансовая модель посыпалась, приходится искать источник дешевых заемных средств либо какие-то иные механизмы… Есть, опять же, и у того же «РВК-Воронеж», к сожалению, недобросовестный подрядчик, который в сроке не успевает выполнить работы. Что-то специалисты самой компании не могут сделать в отведенный срок… Поэтому, к сожалению, приходится ежегодно корректировать инвестпрограмму. Но все равно я считаю тот объем работ, который выполняется, — достаточным. На данный момент и со вторым концессионером — ПАО «Квадра» — нет нерешаемых проблем или крупных срывов, которые могли бы указать на то, что неэффективно само концессионное соглашение. Думаю, что плюсов гораздо больше. Хотя отрицательные моменты есть, и никто их не скрывает. Все прекрасно помним перебои с водоснабжением и этим, и предыдущим летом, вызванные несвоевременным перебуриванием скважин.
Мы разговариваем в декабре, но неизбежно наступит весна, таяние снегов, дожди — испытание для городской «ливневки»…
Сергей Петрин: Напомню, что с 2019 года сети ливневой канализации у нас эксплуатирует муниципальное бюджетное учреждение. До того мы каждый сезон по конкурсу привлекали подрядную организацию, которая выполняла какие-то работы, но не всегда качественно. Этот перебор подрядчиков ни к чему хорошему не приводил. С момента создания МБУ был проведен довольно-таки приличный объем работ. Во-первых, сети прошли инвентаризацию и оформлены в муниципальную собственность. Источником для содержания и ремонта этих сетей является областной дорожный фонд. Поэтому их принципиально важно было «узаконить». Во-вторых, мы набрали штат, приобрели технику. Предприятие выполняет определенный объем ремонта по муниципальному заданию, на постоянной основе. Понимаем прекрасно, что отрасль долгое время не получала должного финансирования. Решать накопившиеся проблемы пытаемся с привлечением разных источников, того же инфраструктурного бюджетного кредита. За счет ИБК строим сеть ливневой канализации, которая будет собирать стоки от «мегашколы» и «яблоневых садов», затем в районе Ботанического сада и Центрального парка Динамо, а ниже выходить в водохранилище. Приличный размер территории, с которой удастся качественно отводить стоки.
Как всегда, хотелось бы сделать больше, но и работы очень дорогостоящие. Для понимания, сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на реконструкцию сетей ливневой канализации от Чернавского до ВОГРЭСовского моста, и стоимость проекта исчисляется миллиардами рублей. Источника финансирования пока нет. Опять нужно будет искать деньги на локальные очистные сооружения — вариантов технических решений и производителей оборудования не так много, стоимость тоже очень высокая.
Сейчас у нас комплексно застраиваются целые микрорайоны — там нельзя изначально сделать нормальную «ливневку», чтобы не провоцировать проблемы в будущем?
Сергей Петрин: Проекты есть, и они реализуются, но что-то, опять же, упирается в деньги. Допустим, в микрорайоне «Озерки», где собираются ливневые стоки, часть работ была проведена за счет застройщика, а часть — из средств инфраструктурного бюджетного кредита — будет использована на достройку сети «ливневки» и локальных очистных. И это не единственный пример — вспомним застройку Отрадного, оттуда стоки будут выводиться на Ленинский проспект с выпуском на существующие сети через улицу Зои Космодемьянский. Просто из-за дороговизны проектов не всегда удается выполнить полный комплекс работ за счет застройщика.
Еще одна боль Воронежа — общественный транспорт. Почти полгода прошло после повышения тарифа, которое должно было помочь решить, в частности, вопрос с кадрами в этой сфере. Получилось?
Сергей Петрин: Честно сказать, эффекта ожидали большего. Выпуск автобусов на линию увеличился процентов на десять. И примерно так же выросло количество водителей, которые пришли в отрасль. Сказалась общая ситуация в экономике, связанная с повышением ключевой ставки и инфляцией. Но часть перевозчиков успела ранее заключить договоры лизинга для обновления подвижного состава и получила новые автобусы, которые уже вышли на улицы города. Плюс за счет областного бюджета 14 машин закуплено для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». Но сейчас приходим ровно к тому же самому барьеру. Где искать средства на дальнейшее обновление подвижного состава? Каким образом стимулировать и привлекать водителей? Рассматриваем разные варианты. Да, самый простой — повышение заработной платы. Откуда взять на это деньги? Опять из тарифа. Мы обещали, что индексация будет проходить один раз в год. До следующего июля надо полгода каким-то образом прожить…
Проблема с кадрами есть и во многих других сферах, в тех же комбинатах благоустройства. Здесь мы опробуем выделение служебного жилья. Если в коммунальной отрасли этот опыт положительно себя зарекомендует, попробуем распространить его на водителей муниципального предприятия. Улучшаем условия, в которых водителям приходится ожидать своего выхода на линию. Оформляем первые участки на конечных остановках в муниципальную собственность, попытаемся создать там хотя бы минимальный комфорт: туалет, место для приема пищи. Такие элементарные вещи, думаю, должны тоже послужить привлечению людей в отрасль.
Губернатор поставил задачу до начала 2025 года проанализировать структуру тарифа на пассажирские перевозки: какой объем на заработную плату там заложен, какая стоимость топлива, запасных частей — и какие есть варианты субсидирования отрасли. Она важная и, я считаю, самая проблемная сейчас в городе.
Как планируется менять маршрутную сеть?
Сергей Петрин: У нас есть две работы на эту тему от специалистов РосдорНИИ. Мы начали внедрять их предложения. В первое время было много отрицательных отзывов, но тем не менее мы к этой схеме перешли, убрали дублирующие маршруты, внесли много изменений по трассировке. Поэтому то, что мы имеем, учитывая парк подвижного состава, — наверное, одна из оптимальных моделей. В Комплексной схеме организации дорожного движения, которую разрабатывал РосдорНИИ, предусмотрен коридор под метробус. К сожалению, опять упираемся в деньги. Для разработки проектно-сметной документации на создание инженерной инфраструктуры нужно около 350 миллионов рублей, и по времени это займет не менее года. Как только найдем источники финансирования — естественно, будем приступать. И дальше уже встанем перед выбором подвижного состава. И электробус, и троллейбус с автономным ходом, и тот же автобус большой вместимости — любой вид подвижного состава может использоваться на этой линии.
То есть конкретные сроки не просматриваются.
Сергей Петрин: Их действительно сложно назвать, поскольку речь идет о миллиардах рублей. В рамках соглашения с «Синарой» о развитии электротранспорта тоже предполагались вложения на уровне десятков миллиардов рублей — нет понимания, когда появится возможность зайти в эти параметры. Но как приоритет у нас общественный транспорт остается, и разбираться с ним предстоит в ближайшее время, мы понимаем, что его состояние вызывает острое недовольство воронежцев.
Как развивается ситуация с генпланом города, который был отменен по решению Верховного суда?
Сергей Петрин: Мы подготовили дорожную карту по доработке и утверждению этого документа. Срок был поставлен на конец 2025 года. Мы устранили недочеты, повторно загрузили проект во ФГИС. Минэкономики, которое координирует работу, направило нам ряд замечаний со стороны минобрнауки, минприроды и минобороны. На данный момент мы все их отработали, кроме того, что касается минприроды — от них пока получено устное подтверждение. Дальше по регламенту надо провести согласительную комиссию. На заседании гордумы 25 декабря планируем вынести вопрос об утверждении генерального плана. Еще раз подчеркну: отработаны все замечания, которые поступали в рамках публичных слушаний и со стороны федеральных министерств. Что-то еще, может, от депутатов получим. Естественно, постараемся оперативно все вопросы снять. Ну и параллельно подали жалобу на решение Верховного суда. Пока дата ее рассмотрения не назначена.
А вы довольны тем, что получилось?
Сергей Петрин: Много споров по поводу того, каким генплан должен быть. Мое мнение, учитывая предыдущий опыт работы, что это документ живой и постоянно требует внесения изменений. Сделать некий идеальный вариант, который будет отвечать требованиям всех и вся, и положить его на полку — невозможно. Постоянно меняется ситуация, меняются и запросы, и потребности людей. И многие изменения, которые нужны для решения тех или иных проблем, требуют внесения изменений в генплан. И я не вижу проблемы в том, что они будут вноситься в тот документ, который у нас сейчас подготовлен. В течение 2025 года не раз в него будут вноситься коррективы, потому что часть замечаний по результатам публичных слушаний оказалась спорной. С предыдущим генпланом у нас постоянно шли корректировки, я спокойно к этому отношусь.
Вы не раз говорили, что будете всячески содействовать появлению в Воронеже частных детских садов. Но есть случаи, когда помещения под них предусматривались в проекте ЖК и так и не были обустроены, например — в «Задонье». Как эту проблему решать?
Сергей Петрин: Действительно, позиция и городских, и областных властей состояла в том, чтобы стимулировать застройщиков к созданию условий для частных детских садов. То есть созданию помещений, которые будут отвечать нуждам компаний-операторов дошкольного образования. Вместе с зампредом правительства региона Олегом Мосоловым мы два-три раза в месяц собирались с крупными строительными компаниями и с компаниями, которые уже содержат частные детсады, чтобы увязать возможности одних и нужды других. Начали с тех территорий, где в проектах планировки территорий были предусмотрены отдельно стоящие либо встроенные детские сады. Два соглашения с «ДСК» уже подписаны, с ним будут работать компании «Здоровый ребенок» и «Развитие». Строить объекты начнут в первом квартале 2025 года и в конце 2025 — начале 2026-го. В ближайшее время ожидаем третьего соглашения — со строительной компанией «Выбор». С мертвой точки сдвинулись.
Плюс поменяли нормативную базу. Теперь у нас есть возможность передавать частному оператору те денежные средства, которые в виде субсидий и субвенций из местного и регионального бюджета поступают на содержание одного ребенка в муниципальном детсаду. Это приведет к снижению родительской платы в частных садах. В муниципальном учреждении это 3990 рублей в месяц, а у частников доходит до 30 и более тысяч. С 2025 года попробуем эту схему, проверим отчетность. Понятно, на старте проблемы могут возникнуть, но основные моменты мы с операторами детсадов проговорили, объяснили, какой пакет документов будет нужен.
Как будет развиваться парковочное пространство в городе? Когда-то строились планы по строительству подземных и многоуровневых паркингов. В центре введена плана за парковку. Но мы по-прежнему наблюдаем автомобили на обочинах, тротуарах и газонах.
Сергей Петрин: Как видите, сложилась странная ситуация. Механизмы воздействия на водителей имеются, но, действительно, есть проблемы с парковкой в неположенных местах. У нас есть комплекс «Дозор», который позволяет управам районов составлять протоколы об административных правонарушениях — как за нарушение правил благоустройства. Но он имеется в одном экземпляре. То есть районы им пользуются по очереди. Надеемся, со следующего года такой комплекс появится в каждом районе. К сожалению, близость нашего региона к границе осложняет использование «Дозора» — навигация в городе сбоит. Но, тем не менее, увеличив количество аппаратов, мы сможем больше территории охватывать на постоянной основе и выписывать больше штрафов. Думаю, это поможет людей дисциплинировать. В торговых центрах есть подземные паркинги, которые не заполняются, пустуют. То есть, с одной стороны, водители сетуют, что им негде парковаться, с другой — не используют возможность за плату поставить автомобиль. Скорее всего, пока есть возможность бесплатной парковки, ни у кого не возникает желание делать то же самое за деньги. Вопрос строительства подземных или надземных паркингов за счет бюджета сейчас не рассматриваем. Но наведению порядка на улицах в следующем году уделим больше внимания.
Понятно, центр загружен. Но многострадальное платное парковочное пространство устраивали ровно с той целью, чтобы обеспечить максимальную оборачиваемость одного места, дать людям возможность припарковаться на короткое время, чтобы решить свои проблемы и уехать. Вы помните, сколько было проблем, как закрывали номера машин и как пришлось вводить новые санкции к недобросовестным водителям. Это сработало на каком-то этапе, но все равно нет того эффекта, которого ожидали.
Так что будем понуждать людей соблюдать правила благоустройства и ПДД. Кнутом. Что поделать, если такие последствия…
«Мусорная реформа» идет не первый год, есть целевые показатели по переходу на раздельный сбор ТКО. Как мы к этому придем, если у нас и с простым вывозом отходов большие проблемы?
Сергей Петрин: Действительно, проблемы есть. Региональный оператор на постоянной основе ищет решения, объясняет причины — начиная с комплектования штата водителями. Но там есть возможность все-таки повышать зарплату, она выше, чем в наших комбинатах благоустройства. И все равно потребность в кадрах закрыть не могут, а значит, не могут соблюдать график вывоза. Вторая проблема — доступ во дворы, особенно в центре города. Не секрет, что если утром мусор не удалось забрать, вы в течение дня к контейнерной площадке не попадете. Есть застарелая проблема с площадками, которые расположены на границе частного сектора и многоквартирных домов. Уже несколько дорожных карт подготовили, что-то меняется, но не теми темпами, которыми нам бы хотелось. В ближайшие месяцы будем кардинально решать, что с этим делать.
Я с вами согласен: пока не наведем порядок с содержанием площадок и с ежедневным вывозом мусора, сложно говорить о раздельном сборе. Хотя мы и контейнеры приобрели, и расставили их, и разную маркировку для них подготовили. Но пришли к тому, что у регоператора недостаточно мусоровозов, чтобы вывозить отдельно сухие и отдельно мокрые отходы. Дальше возникла проблема с реализацией вторсырья: кто его будет перерабатывать и в каких объемах? Помним ситуацию с пластиковыми бутылками. Надеемся, что найдем компромисс и заставим регоператора исполнять свои обязанности.
На следующий год опять есть возможность докупить контейнеры, на это денежные средства заложены и в тариф. Наши эксперименты с контейнерами объемом 0,36 кубометра для частного сектора где-то успешно прошли, где-то, увы, жители выступили против. Где-то рельеф местности не позволяет их поставить. В Ленинском и Центральном районах есть улицы, куда в зимний период не то что трудно, а невозможно проехать мусоровозу. В общем, в пятерку проблем города — и приоритетов мэрии — вывоз мусора точно входит.
А что еще входит в эту пятерку?
Сергей Петрин: Транспорт на первом месте. Дальше ЖКХ — в части износа сетей и аварийных ситуаций, их число не уменьшается, к сожалению, а растет. Дальше мусор. Детсады… и так далее. В связи с этим уже принято около десяти решений по поводу объединения детских садов, которые не имеют нормативного количества детей. Ведь выделение средств на содержание здания привязано к траншам на содержание одного ребенка. На передний план сейчас выходит капремонт детсадов. Те объекты, которые были построены ранее, с каждым годом требуют все больше вливаний.
Город готов к неблагоприятной погоде?
Сергей Петрин: Готов. Прошлая зима все-таки аномально снежная была. Многие регионы столкнулись с той же проблемой, которая была у нас. В этом году мы обновили технику в комбинатах благоустройства, получив более 600 миллионов рублей из регионального бюджета. Большая часть машин уже поставлена на учет и вышла на линию. Позаботились о снегобазах — с ними тоже была проблема, если помните. Нас критиковали за то, что мы, скажем, на парковке у парка «Дельфин» устроили перевалочную базу. Но это было вызвано не безграмотностью, а безысходностью. Потому что те участки, которые были оформлены в муниципальную собственность для складирования снега, просто не вместили тот объем, который убирался с территории города. Теперь мы дополнительно сформировали участки и в Советском районе, и в Железнодорожном, сделали там раздельные въезды и КПП, чтобы можно было пропустить для разгрузки большое количество техники, в том числе привлеченной.
Для увеличения числа водителей приняли ряд мер: немного изменили порядок оплаты в выходные дни — люди смогут дополнительные средства получать за переработку, ремонтируем комнаты в общежитии под служебное жилье. Будем предлагать его тем водителям, механизаторам, которые в летнее время заняты на сельхозработах на прилегающих к городу территориях, а зимой готовы потрудиться у нас.
Заранее позаботились о привлеченной технике (самосвалах и погрузчиках), провели через торги привлечение работников ручной уборки, с которыми тоже, к сожалению, были проблемы у нас в прошлом году. То есть сейчас мы подстраховались на период сильных снегопадов, чтобы иметь возможность оперативно привлечь дополнительную рабочую силу.
Немножко изменили регламент уборки: выделили отдельные звенья для работы на тротуарах в центральной части города. Некоторые участки, по три-четыре улицы в Ленинском и Центральном районах, перевели на уборку реагентами. В прошлом году газоны после зимы были, как пустыня Сахара, все в песке. Более современная технология уборки позволит, скажем так, меньший вред им наносить и более качественно обрабатывать тротуар. Важно и по времени синхронизировать расчистку проезжей части и пешеходной. Если на тротуары заходить после завершения работы на улично-дорожной сети, то там будет 10-сантиметровый слой утоптанного снега, а то и льда, с которым сложно бороться. Если же мы одновременно приступаем к уборке тротуара и дороги, получится и быстрее, и качественнее. В общем, все что могли, предусмотрели….
Ключевой вопрос.
У вас есть любимые места в Воронеже, которые вы бы назвали эталонными по комфорту?
Сергей Петрин: Эталонными сложно назвать, а любимые — общественные пространства, где можно погулять и отдохнуть с детьми. Это и «Орленок», и Воронежском центральном парке, и Петровская набережная. Просто пройти, подышать воздухом. Тот же «Орленок» дошел до ума за последние годы, когда зеленые насаждения укоренились, общий дизайн устоялся, появились точки общепита. Этот парк получил высокую оценку федеральных экспертов. А как мучительно он нам давался!.. Набережная мне нравится еще и потому, что вода создает комфортную атмосферу. Я считаю, этот объект может стать классным местом притяжения горожан и туристов, позитивно повлиять на имидж Воронежа.
Хотелось бы благоустроить набережную и на Левом берегу. Повторяюсь, конечно, но все упирается в деньги. Мы подготовили проект набережной Авиастроителей от парка «Алые паруса» до ВОГРЭСа. Тоже сумма получилась в миллиардах рублей. Естественно, сейчас нет такой возможности, но было бы классно увязать два берега кольцевым прогулочным маршрутом… Объем финансирования из федерального бюджета на создание комфортной среды с каждым годом уменьшается. Сейчас дворовые территории делаем за счет регионального бюджета, а раньше была возможность это делать за счет федеральных средств. Все-таки я думаю, что надо искать какие-то механизмы по увеличению объема финансирования именно из казны РФ, потому что на уровне области и города крупные проблемы решить не удастся.