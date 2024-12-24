Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о решении главных городских проблем

Сергей Петрин: Как видите, сложилась странная ситуация. Механизмы воздействия на водителей имеются, но, действительно, есть проблемы с парковкой в неположенных местах. У нас есть комплекс «Дозор», который позволяет управам районов составлять протоколы об административных правонарушениях — как за нарушение правил благоустройства. Но он имеется в одном экземпляре. То есть районы им пользуются по очереди. Надеемся, со следующего года такой комплекс появится в каждом районе. К сожалению, близость нашего региона к границе осложняет использование «Дозора» — навигация в городе сбоит. Но, тем не менее, увеличив количество аппаратов, мы сможем больше территории охватывать на постоянной основе и выписывать больше штрафов. Думаю, это поможет людей дисциплинировать. В торговых центрах есть подземные паркинги, которые не заполняются, пустуют. То есть, с одной стороны, водители сетуют, что им негде парковаться, с другой — не используют возможность за плату поставить автомобиль. Скорее всего, пока есть возможность бесплатной парковки, ни у кого не возникает желание делать то же самое за деньги. Вопрос строительства подземных или надземных паркингов за счет бюджета сейчас не рассматриваем. Но наведению порядка на улицах в следующем году уделим больше внимания.