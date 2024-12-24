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Радий Хабиров поздравил с Днем Конституции Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём Конституции РБ.

Источник: Башинформ

Основной закон республики принят 31 год назад. Он определил вектор развития Башкортостана как опорного региона страны.

На протяжении веков представители разных национальностей живут в мире и согласии на одной земле, созидают на благо нашего общего дома — большой, единой России, отметил в своем телеграм-канале Радий Хабиров.

«Конституция Башкортостана охраняет наследие наших предков, языки, культуру, дружбу наших народов, права и законные интересы граждан. Мы вместе трудимся, двигаемся вперёд, каждый на своем месте защищает нашу общую Родину. И так будет всегда. Всех с праздником!» — подытожил руководитель республики.