Радий Хабиров поздравил с Днем Конституции Башкирии

Основной закон республики принят 31 год назад. Он определил вектор развития Башкортостана как опорного региона страны.
На протяжении веков представители разных национальностей живут в мире и согласии на одной земле, созидают на благо нашего общего дома — большой, единой России, отметил в своем телеграм-канале Радий Хабиров.
«Конституция Башкортостана охраняет наследие наших предков, языки, культуру, дружбу наших народов, права и законные интересы граждан. Мы вместе трудимся, двигаемся вперёд, каждый на своем месте защищает нашу общую Родину. И так будет всегда. Всех с праздником!» — подытожил руководитель республики.