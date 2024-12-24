Радий Хабиров поздравил с Днем Конституции Башкирии

«Конституция Башкортостана охраняет наследие наших предков, языки, культуру, дружбу наших народов, права и законные интересы граждан. Мы вместе трудимся, двигаемся вперёд, каждый на своем месте защищает нашу общую Родину. И так будет всегда. Всех с праздником!» — подытожил руководитель республики.