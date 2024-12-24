Бектенов поручил усилить работу по интеграции ИИ в Казахстане

«Глава государства подчеркивает, что цифровая трансформация в системе государственного управления должна содействовать глобальным преобразованиям в общественной жизни и экономике. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений. Вся эта работа будет продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте».