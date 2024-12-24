Келлог: Трамп хочет прочного и справедливого мира на Украине

На протяжении предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до своей инаугурации. 27 ноября он выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта.