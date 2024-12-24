Юрий Слюсарь: В областном бюджете-2025 удалось сохранить основные приоритеты

— Надеюсь на поддержку бюджета в том варианте, который представили. В любом случае это компромисс. Компромисс непростой, как и время, в котором мы с вами сейчас находимся. Несмотря на дефицит располагаемых ресурсов в 2025-м году, на мой взгляд, удалось сохранить приоритеты по основным направлениям. Это касается здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры, развития нашей промышленности, сельскохозяйственного потенциала, — сказал Юрий Слюсарь.