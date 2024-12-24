Юрий Слюсарь: В областном бюджете-2025 удалось сохранить основные приоритеты

Ко второму чтению, как и ожидалось, параметры областного бюджета существенно выросли.
Как сообщила замгубернатора — министр финансов Лилия Федотова, расходы и доходы бюджета на 2025 год составили 363,3 млрд рублей с небольшим профицитом — в 27 млн рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы на будущий год прогнозируются в объеме 82%.
Две трети бюджета направлены на социальную сферу. Ко второму чтению увеличены расходы на образование, социальные меры поддержки, здравоохранение (в том числе — взнос на ОМС для неработающего населения). Начнется реконструкция БСМП Таганрога, областной филармонии, театра им. Горького. Завершится обновление ростовского Дворца спорта.
Бюджет развития составит около 85 млрд рублей. Запланирован ремонт и обновление более 2 тысяч км автодорог, строительство 180 км новых магистралей. Предусмотрена модернизации коммунальных систем в муниципалитетах. Для стимулирования промышленности на докапитализацию Регионального фонда развития промышленности будет направляться по 500 млн рублей ежегодно.
В целом бюджет сбалансирован, социально ориентирован, предусматривает развитие экономики. В ходе дебатов некоторые депутаты критиковали основной финансовый документ региона за недостаточность финансирования отдельных объектов и направлений.
Глава региона предложил парламентариям приложить усилия к пополнению казны налогами, в частности — за счет налога на прибыль предприятий.
— Хотел бы призвать вас контролировать и выполнять не только расходную часть, но и в значительной степени заниматься доходной частью. Нам есть над чем подумать. Надо продолжать работу с предприятиями ростовскими, с теми, кто является филиалами больших, крупных московских компаний, банков, крупных налогоплательщиков, — заметил Юрий Слюсарь.
Присутствовавший на заседании сенатор от Ростовской области, зампредседателя Совфеда РФ Андрей Яцкин высоко оценил работу, проведенную по подготовке бюджета:
— Надо еще поискать регионы страны, которые бы приняли бездефицитный бюджет. Считаю, что бюджет Ростовской области стабильный, реалистичный, не популистский, направленный на развитие Донского края.
Врио губернатора призвал парламентариев поддержать представленный законопроект.
— Надеюсь на поддержку бюджета в том варианте, который представили. В любом случае это компромисс. Компромисс непростой, как и время, в котором мы с вами сейчас находимся. Несмотря на дефицит располагаемых ресурсов в 2025-м году, на мой взгляд, удалось сохранить приоритеты по основным направлениям. Это касается здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры, развития нашей промышленности, сельскохозяйственного потенциала, — сказал Юрий Слюсарь.
По итогам голосования во втором, окончательном, чтении депутаты Заксобрания приняли областной бюджет 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов большинством голосов (56 — за, один против, двое воздержались).
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.