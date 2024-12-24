Как в Казахстане борются со стихийными свалками с помощью ИИ

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что в 2024 году к ответственности привлечено 159 должностных лиц, из них 59 — заместители акимов городов и районов за непринятие мер в ликвидации незаконных мусорных площадок. Он констатировал уменьшение количества стихийных свалок в стране. Если в 2018 году было выявлено порядка 8700 свалок, то в этом году — 4800 свалок.