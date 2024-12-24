Как в Казахстане борются со стихийными свалками с помощью ИИ

По его словам, в этом году выявлено почти 5 тыс. незаконных свалок. Данные передаются Министерству экологии и природных ресурсов.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что в 2024 году к ответственности привлечено 159 должностных лиц, из них 59 — заместители акимов городов и районов за непринятие мер в ликвидации незаконных мусорных площадок. Он констатировал уменьшение количества стихийных свалок в стране. Если в 2018 году было выявлено порядка 8700 свалок, то в этом году — 4800 свалок.
«На основе спутниковых данных “Қазақстан Ғарыш Сапары”, помогающих обнаружить стихийные свалки, территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего выписывается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности».
В части незаконной вырубки леса в 2024 году обнаружено 112 случаев. По 56 из них материалы переданы в суд. В случае подтверждения фактов материалы передаются в правоохранительные органы.
«Использование технологий искусственного интеллекта является эффективным инструментом по обнаружению и устранению нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды».