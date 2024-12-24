Оппозиция угрожает импичментом и.о. президента в Южной Корее

Поводом для объявления импичмента стали действия и.о. президента Хан Док Су. Он на заседании правительства отказался рассматривать законопроект, который предусматривает назначение специального прокурора для расследования в отношении отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Кроме того, в кабмине, несмотря на требование оппозиции, не стали рассматривать документ, инициирующий уголовное дело о коррупции в отношении первой леди Ким Гон Хи.