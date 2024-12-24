Оппозиция угрожает импичментом и.о. президента в Южной Корее

О планах оппозиции сообщило информационное агентство «Ренхап».
«Мы немедленно начнем процедуру импичмента в отношении исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су», — цитирует лидера Объединенной партии Пак Чхан Дэ «Интерфакс».
Поводом для объявления импичмента стали действия и.о. президента Хан Док Су. Он на заседании правительства отказался рассматривать законопроект, который предусматривает назначение специального прокурора для расследования в отношении отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Кроме того, в кабмине, несмотря на требование оппозиции, не стали рассматривать документ, инициирующий уголовное дело о коррупции в отношении первой леди Ким Гон Хи.
«Это можно интерпретировать только как попытку затянуть время и продолжить мятеж. Мы немедленно начнём процедуру импичмента исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су», — заявил Пак Чхан Дэ.
Президента Республики Корея Юн Сок Ёля временно отстранили от должности. Дело об импичменте рассмотрит Конституционный суд — он решит, останется ли политик на своем месте или уйдет в отставку. Причиной политического кризиса в стране стало введение 3 декабря Юн Сок Ёлем военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью борьбы с «антигосударственными силами». Отстраненному президенту вменяется нарушение конституции, принципов народного суверенитета и разделения властей.