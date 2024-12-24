Полпред УрФО Артем Жога поручил оградить детей от вербовщиков из Telegram

Поводом для обсуждения этого вопроса стало недавнее происшествие в Тобольске в Тюменской области. На минувшей неделе подростки совершили поджог снегоуборочной машины на железной дороге. Силовики выяснили, что несовершеннолетних инструктировали через Telegram.
"Уральские подростки не первый раз становятся жертвами неизвестных личностей, которые подстрекают их к совершению преступлений — поджогов и иных диверсий на объектах инфраструктуры, обещая за это денежное вознаграждение различного размера. Наша задача — защитить детей от пагубного влияния.
Считаю необходимым усилить профилактическую работу с подрастающим поколением. Перед новогодними каникулами при участии правоохранительных органов нужно провести беседы в школах, объяснить детям правила безопасности в интернете, рассказать, почему нельзя соглашаться на подобные предложения легкого заработка, а также о том, что какие последствия их ждут в случае согласия", — сказал Артем Жога.
Кроме того, по его словам, в преддверии новогодних праздников нужно донести до несовершеннолетних информацию об обращении с электроприборами и пиротехникой, а также о том, как вести себя в местах скопления людей, на морозе, вблизи водоемов.
Еще одной темой совещания с уральским полпредом стало исполнение поручений, которые дал президент России Владимир Путин по итогам прямой линии и заседания Госсовета. Оба мероприятия прошли на прошлой неделе.