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Минниханов: В Казани планируют выпускать 20 самолетов Ту-214 в год

На Казанском авиационном заводе планируют выпускать по 20 лайнеров Ту-214 в год. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента РГ на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года.

Источник: Российская газета

«Задача наша в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужно создать агрегатный, сборочный цеха и цех для механической обработки. По всем этим направлением работа идет. Я думаю, в ближайшие два года мы на поточную линию производства выйдем. Идет огромная модернизация Казанского авиационного завода».

сказал он

Напомним, 20 ноября лайнер Ту-214, полностью состоящий из отечественных комплектующих, впервые поднялся в небо Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Как сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев, в ходе полета, который длился 1 час 10 минут, были выполнены необходимые проверки систем и бортового оборудования.