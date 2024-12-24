Минниханов: В Казани планируют выпускать 20 самолетов Ту-214 в год

«Задача наша в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужно создать агрегатный, сборочный цеха и цех для механической обработки. По всем этим направлением работа идет. Я думаю, в ближайшие два года мы на поточную линию производства выйдем. Идет огромная модернизация Казанского авиационного завода».