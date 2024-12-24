Совмин сказал про открытие посольства Беларуси при Святом Престоле в 2025 году

Документом предусматривается открытие посольства Беларуси при Святом Престоле до 1 сентября 2025 года. В постановлении Совета министров также сказано, что Министерству финансов было поручено производить финансирование расходов на открытие, содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены Министерством иностранных дел в республиканском бюджете на открытие, а также содержание диппредставительств, консульских учреждений Беларуси за границей.