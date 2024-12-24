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Совмин сказал про открытие посольства Беларуси при Святом Престоле в 2025 году

Правительство приняло решение открыть посольство Беларуси при Святом Престоле.

Источник: Комсомольская правда

Совмин сказал про открытие посольства Беларуси при Святом Престоле в 2025 году. Это следует из постановления белорусского правительства № 988 от 20 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Документом предусматривается открытие посольства Беларуси при Святом Престоле до 1 сентября 2025 года. В постановлении Совета министров также сказано, что Министерству финансов было поручено производить финансирование расходов на открытие, содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены Министерством иностранных дел в республиканском бюджете на открытие, а также содержание диппредставительств, консульских учреждений Беларуси за границей.

Ранее Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Алиеву, сказав про международный авторитет Азербайджана.

Кроме того, глава государства заявил, что 2025 год будет непростым.