Совмин сказал про открытие посольства Беларуси при Святом Престоле в 2025 году. Это следует из постановления белорусского правительства № 988 от 20 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Документом предусматривается открытие посольства Беларуси при Святом Престоле до 1 сентября 2025 года. В постановлении Совета министров также сказано, что Министерству финансов было поручено производить финансирование расходов на открытие, содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены Министерством иностранных дел в республиканском бюджете на открытие, а также содержание диппредставительств, консульских учреждений Беларуси за границей.
Ранее Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Алиеву, сказав про международный авторитет Азербайджана.
Кроме того, глава государства заявил, что 2025 год будет непростым.