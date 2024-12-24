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В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

МИД России подтверждает крушение российского судна Ursa Major, который затонул между берегов Испании и Алжира. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) внешнеполитического ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО “СК-ЮГ”) после взрыва в машинном отделении», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что 14 спасшихся членов команды были доставлены спасательной службой в испанский порт Картахена. Также известно, что министерство транспорта России было подключено к ситуации и «держит ее на контроле».

Ранее стало известно, что российское судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира из-за технических проблем. Известно, что четырнадцать членов экипажа были спасены, однако двое пропали без вести.

дипломатия