В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО “СК-ЮГ”) после взрыва в машинном отделении», — отмечается в сообщении.
Дополнительно уточняется, что 14 спасшихся членов команды были доставлены спасательной службой в испанский порт Картахена. Также известно, что министерство транспорта России было подключено к ситуации и «держит ее на контроле».
Ранее стало известно, что российское судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира из-за технических проблем. Известно, что четырнадцать членов экипажа были спасены, однако двое пропали без вести.