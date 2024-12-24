В Перми прошло заседание совета по Молодежной политике

Заседание началось с поздравления о присвоении звания «Молодежная столица России — 2025» от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина: «Мы целенаправленно шли к победе, я не сомневался ни секунды, что у нас это получится. Благодарю жителей Прикамья, которые привлекали к голосованию своих родных и близких из других регионов. Спасибо молодежным объединениям, которые также активно включились в процесс».