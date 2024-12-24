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В Перми прошло заседание совета по Молодежной политике

На мероприятии подвели итоги уходящего года.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 23 декабря, в Перми состоялось заседание Координационного совета по вопросам развития молодежной политики в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Заседание началось с поздравления о присвоении звания «Молодежная столица России — 2025» от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина: «Мы целенаправленно шли к победе, я не сомневался ни секунды, что у нас это получится. Благодарю жителей Прикамья, которые привлекали к голосованию своих родных и близких из других регионов. Спасибо молодежным объединениям, которые также активно включились в процесс».

Одной из главных тем заседания стала деятельность регионального отделения движения «Движение Первых», которое функционирует с прошлого года. В этом году участниками проектов движения стали более 85 тысяч ребят и наставников. В регионе создано 717 первичных отделений, а местные отделения работают в каждом муниципальном образовании.

Подводя итоги уходящего года, заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Залазаева отметила успешную реализацию программы «Регион для молодых», проведение масштабных мероприятий и создание новых современных пространств для молодежи.

Кроме того, на мероприятии прошла торжественная церемония награждения. Были вручены знаки отличия «Гордость Пермского края», благодарственные письма президента Российской Федерации и благодарности губернатора Пермского края.

Участники заседания определили дальнейший вектор развития государственной молодежной политики в Пермском крае.