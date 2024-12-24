Дмитрия Холина предложили восстановить в статусе депутата

Напомним, после объявления частичной мобилизации осенью 2022 г. Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, ушел служить в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». В феврале этого года он возглавил администрацию губернатора, а затем в апреле вновь ушел на СВО. Однако это привело к нарушению юридических процедур.