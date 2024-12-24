Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Казахстана обсудил с Мауленом Ашимбаевым планы работы Сената

Глава государства принял Председателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, который представил отчёт о деятельности Сената и планах на ближайший период, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Акорды

Маулен Ашимбаев отметил, что с начала третьей сессии Парламент принял 28 законов, из которых 5 были инициированы депутатами. Среди них законы, касающиеся жилищной политики, образования, защиты прав ребёнка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли, предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков.

На рассмотрении Парламента в настоящее время находятся законопроекты, затрагивающие защиту трудовых прав, развитие креативных индустрий, регулирование лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

С начала года Сенат провёл около 50 мероприятий, направил 67 депутатских запросов в Правительство и провёл более 40 международных встреч в рамках межпарламентского сотрудничества.

На следующий год запланировано рассмотрение новых редакций Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов «Об особом статусе города Туркестана» и «О защите прав потребителей». Особое внимание будет уделено парламентским слушаниям, посвящённым Году рабочих профессий.

Маулен Ашимбаев также сообщил о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей устойчивого развития и подчеркнул, что одним из приоритетов Сената остаётся развитие регионов. В этой связи усилено взаимодействие с депутатами маслихатов.

Председатель Сената проинформировал Президента о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который запланирован на сентябрь 2025 года.