Президент Казахстана обсудил с Мауленом Ашимбаевым планы работы Сената

Маулен Ашимбаев также сообщил о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей устойчивого развития и подчеркнул, что одним из приоритетов Сената остаётся развитие регионов. В этой связи усилено взаимодействие с депутатами маслихатов.